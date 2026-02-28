Haberler

Alaçam'da şehit ve gazi ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi

Alaçam'da şehitler ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Alaçam Kaymakamlığı tarafından Alaçam Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Fatih Kayabaşı, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Kayabaşı, "Vatan uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Programa Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, siyasi partilerin ilçe başkanları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş
