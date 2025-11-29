Alaçam'da Ödüllü Baba-Oğul Sabah Namazı Buluşması

Samsun'un Alaçam ilçesinde baba-oğul sabah namazı buluşması düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Alaçam Temsilciliği'nce aile bağlarını güçlendirmek ve çocukları cami iklimiyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Ödüllü Baba-Oğul Sabah Namazı Buluşması" projesi başladı.

Şadibey Camisinde gerçekleştirilen programda, çocuklar babalarıyla namaz kıldı.

Namazın ardından, çorba ve çay ikram edildi.

AGD Alaçam Temsilcisi İsmail Şahin, yaptığı açıklamada, "Bu buluşmayı tek seferlik bir etkinlikten ziyade sürdürülebilir bir projeye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Planlamaya göre programlar, önümüzdeki 6 ay boyunca her ayın son cumartesi günü tekrarlanacak. Gençleri teşvik etmek amacıyla sabah namazına katılım sağlayan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edeceğiz." dedi.