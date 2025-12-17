Alaçam'da aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Alaçam ilçesinde Kaymakam Fatih Kayabaşı başkanlığında, muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, mahalle muhtarları ve ilgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda ilçenin genel durumu, mahallelerde iletilen talepler, devam eden çalışmalar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantının ardından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyetinde görev almak üzere muhtar üye seçimi yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda, Kızlan Mahallesi Muhtarı Satılmış Büyüktanrıverdi,Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Demir mütevelli heyet üyesi olarak seçildi.