Alaçam Belediye Başkanı Özdemir vatandaşlara pide dağıttı

Güncelleme:
Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, olumsuz hava şartlarına rağmen ihtiyaç sahiplerine ve yolda olan vatandaşlara sıcak pide dağıttı. Ramazan'ın bereketini paylaşma amacını vurguladı.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgede iftar öncesinde vatandaşlara pide dağıttı.

Özdemir, belediye ekipleriyle özellikle ihtiyaç sahiplerine ve yolda olan vatandaşlara sıcak pide ulaştırdı.

Özdemir, zor hava koşullarda hemşehrilerinin yanında olmak istediklerini belirterek, "Sofralarına bir nebze de olsa katkı sunmak istedik. Ramazanın bereketini paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş
