Alaçam'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Alaçam'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü Gerçekleştirildi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Alaçam'da düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Anneler Parkı'nda son buldu. Yürüyüşte Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de yer aldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'un Alaçam ilçesinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Alaçam Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Şadi Bey Camisi'nden başlayıp Anneler Parkı'nda son buldu.

Tekbirlerin getirildiği yürüyüşe Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
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