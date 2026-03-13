Alaçam Belediyesi'nden Öğrencilere Bayram Hediyesi

Samsun'un Alaçam ilçesinde eğitim gören öğrencilere Alaçam Belediyesi tarafından bayramlık hediye edildi.

Şehit Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulu'nda öğrenim gören yaklaşık 140 öğrenciye, Alaçam Belediyesi tarafından bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıtıldı.

Etkinlikte öğrencilerin bayrama mutlu girmeleri amaçlanırken, erkek öğrenciler için bayram tıraşı organizasyonu da yapıldı.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, çocukların bayram sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, sosyal ve dayanışma odaklı çalışmaların devam edeceğini ifade etti.