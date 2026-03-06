Haberler

Alaçam Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı yapıldı

Alaçam Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Alaçam ilçesinin gelişimi ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Alaçam Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir başkanlığında yapılan toplantıda ilçenin gelişimi ve ihtiyaçları konuları değerlendirildi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Özdemir, "İlçemizin gelişimi, hemşehrilerimizin ihtiyaçları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Alaçam'ımızın geleceği için alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi

Ünlü iş insanının feci sonu
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz

Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Siirt'te köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu kişi öldü

Siirt'te köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu kişi öldü