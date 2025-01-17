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Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir Ankara'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

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Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Ankara'da AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile önemli görüşmeler yaparak ilçenin gelişimi için projeleri sundu.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemir, AK Parti ve MHP ilçe başkanlarıyla AK Parti Genel Başkan yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz ve Çiğdem Karaaslan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ile Samsun milletvekillerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde ilçenin gelişimi ve ihtiyaçlarına yönelik projeler ele alındı.

Özdemir, "Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üzerinde çalıştığımız projelerimizi ilgili makamlara sunarak verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş - Güncel
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