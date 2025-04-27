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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Bir kişi av tüfeğiyle hayatını kaybetti

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Bir kişi av tüfeğiyle hayatını kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, F.Ü., Timuçin İpçi'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından F.Ü. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Armutlu Mahallesi'nde F.Ü. (47) ile Timuçin İpçi (43) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü, yanında bulunan av tüfeğiyle İpçi'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, İpçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan F.Ü. İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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