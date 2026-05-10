Haberler

Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı

Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Rıza Korkmaz, Mahmut Sait Ö.'yü bacağından yaraladı. Olay sonrası kaçan Korkmaz, Mudanya'da yakalanarak tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Mahmut Sait Ö.'yü (33) tabancayla bacağından yaralayan Rıza Korkmaz (24), Mudanya ilçesinde saklandığı çatı katında yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 6 Mayıs saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yarış Sokak'ta meydana geldi. Sokağa aracıyla gelen Mahmut Sait Ö. ile aralarında alacak meselesi bulunan Rıza Korkmaz tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Korkmaz yanındaki iki tabancayla Mahmut Sait Ö.'ye doğru defalarca ateş etti. Mermilerden biri sağ bacağına isabet eden Mahmut Sait Ö. yaralanırken, şüpheli geldiği araçla kaçtı. Mahmut Sait Ö., kendi aracıyla hastaneye gitmek istedi. Bu sırada yoldan geçen motorize trafik timinde görevli polis memuru, yaralıyı motosiklete alarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mahmut Sait Ö., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen S.K. isimli kadını gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan S.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rıza Korkmaz'ın saklandığı adresi tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi dün sabah saatlerinde Mudanya ilçesinde saklandığı evin çatı katında yakaladı. Mudanya'da adliyeye sevk edilen Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
'İş bittikten sonra ihale' iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi

Bir CHP'li belediye başkanına daha soruşturma izni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan genç feci şekilde can verdi
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu