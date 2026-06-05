Bursa'da alacaklı olduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alacaklı olduğunu iddia ettiği kişiyi silahla vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Enver Akbaba, olayda hayatını kaybeden Caner Yaşa'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık, alacağının tahsili için olay yerine gittiğini ileri sürerek, "Benim örgüt kapsamında suç işlediğimi iddia ettiler. Hesaplarım, her şeyim incelendi ancak herhangi bir bağlantım bulunamadı." dedi.

Akbaba, yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu ifade etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını takdir indirimiyle müebbet hapis cezasına düşürdü.

Sanık, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıl hapse mahkum edildi.

Olay

Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'nde Haziran 2024'te Enver Akbaba, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Caner Yaşa'yı, evinden çıkıp 72 ABD 672 plakalı kamyonetine bindiği sırada silahla yaralamıştı.

Başından vurulan Yaşa ağır yaralanmış, olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalanan Akbaba tutuklanmıştı.

Olay çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Hastanede uzun süre tedavi gören Caner Yaşa, Şubat 2025'te hayatını kaybetmişti.