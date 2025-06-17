Alacak Davası Nedeniyle İki Kişiyi Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Alacak Davası Nedeniyle İki Kişiyi Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak nedeniyle iki kişiyi pompalı tüfekle öldüren Metin Kızıllı'nın yargılandığı davada savcı, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının gününde ödenmemesi nedeniyle Ramazan Tin (53) ile oğlu Muharrem Tin'i (30) pompalı tüfekle öldüren Metin Kızıllı'nın (43) yargılandığı davada savcı mütalaa verdi. Savcı, sanık Kızıllı'nın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını, 'haksız tahrik' indirimi uygulanmamasını istedi.

Olay, 3 Eylül 2024'te saat 19.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Kızıllı, alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş açtı. Ramazan Tin olay yerinde, Muharrem Tin hastanede hayatını kaybetti. Otomobiliyle kaçan Kızıllı, Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalandı.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Metin Kızıllı'nın elinde tüfekle baba- oğula doğru koştuğu, önce Ramazan Tin'e, sonra oğlu Muharrem'e ateş ettiği, ardından otomobiline binip uzaklaştığı anlar yer aldı. Tutuklanan Kızıllı hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamedeki ifadesinde Kızıllı, 215 bin liraya sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının zamanında ödenmemesi nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntıdan cinayeti gerçekleştirdiğini anlattı. Kızıllı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Olayla ilgili davanın ikinci duruşması, Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Metin Kızıllı ile Ramazan Tin'in eşi Ayten Tin, kızı Duygu Tin ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaa veren savcı, Kızıllı'nın 2 maktul için 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını, haksız tahrik indirimi uygulanmamasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Tin ailesinin avukatı ise sanığın hesap hareketlerinin daha detaylı incelenmesini ve bazı yeni tanıkların dinlenmesini talep etti. Sanık Kızıllı mütalaaya karşı söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

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