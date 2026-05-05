Alaca yalıçapkınının avladığı balıkla mücadelesi kamerada
HATAY'ın Samandağ ilçesinde alaca yalıçapkınının avladığı balığı yutmaya çalıştığı anlar görüntülendi.
Samandağ'da doğal güzellikleriyle öne çıkan Milleyha Sulak Alanı'nda su seviyesinin yükselmesiyle göçmen kuş hareketliliği arttı. Zengin biyolojik çeşitliliğiyle 316 kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alanda alaca yalıçapkınının avladığı balığı yutmaya çalıştığı anlar görüntülendi. Görüntülerde, kuşun yakaladığı balığı yutmaya çalışırken zorlandığı anlar yer aldı.
Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı