Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 81 gram bonzai ve 7 bin 700 TL ele geçirildi.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Bozdoğan köyünde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Devriye sırasında şüphe üzerine takibe alınan 27 AES 207 plakalı araç durduruldu. Araç sürücüsü M.S. (19) ile yanındaki B.E. (21) ve A.Ö. (17), uyuşturucu madde olduğu belirtilen maddeyi atarak kaçmaya çalıştı. Jandarma kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

Alaca Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda, şüphelilere ait 3 ev ve 1 araçta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte arama yapıldı. Aramalarda 81 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 TL ele geçirildi.

Öte yandan, şüpheli M.S.'nin cep telefonunda yapılan ön incelemede, M.C.T. (21) isimli kişinin uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği belirtildi. Savcılık talimatıyla şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere yakalanan M.C.T. hakkında da işlem başlatıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

