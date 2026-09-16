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Alaca'da muhtarlar toplantısı yapıldı

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Çorum'un Alaca ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2026 Yılı 2. Meclis Olağan Muhtarlar Toplantısı, Kaymakam Meriç Dinçer başkanlığında yapıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2026 Yılı 2. Meclis Olağan Muhtarlar Toplantısı, Kaymakam Meriç Dinçer başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2026 yılı içerisinde birliğin gerçekleştirdiği çalışmalar ve performansı değerlendirilerek, İl Özel İdaresi ve KÖYDES programları kapsamında gerçekleştirilen proje ve yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca 2027'nin çalışma programı ve yatırım planı, 2027, 2028 ve 2029 yılları tahmini bütçeleri ile birliğe üye köylerin katılım payları görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Han Salıcıoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Meran, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Burhan Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Doğan, İl Özel İdare Müdürü Murat Aslan, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cumhur Atalık ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA
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