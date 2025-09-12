Haberler

Alaca'da 21 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Alaca'da 21 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler, ilgili kurumlar tarafından imha edildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadeleye devam ettiklerini ve vatandaşlardan bu tür durumları bildirmelerini istedi.

Çorum'un Alaca ilçesinde 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevirler, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla imha edildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların yasa dışı ekim ve benzeri durumlarda güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.