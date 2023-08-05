Elazığ'ın Keban ilçesinde bir alabalık üretim tesisinde mühendis olarak çalışan kadın, teknedeyken suya düştü. Gözden kaybolan mühendisi arama çalışmaları başlatıldı.

Alabalık üretim tesisinde çalışan kadın mühendis, tekneden suya düşüp kayboldu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde bir alabalık üretim tesisinde mühendis olarak çalışan kadın, teknedeyken suya düştü. Gözden kaybolan mühendisi arama çalışmaları başlatıldı.

Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keban ilçesi Fırat Nehri Dınbo mevkiinde alabalık üretim çiftliğinde su ürünleri mühendisi olarak çalışan M.T. isimli kadın, iddiaya göre teknedeyken dengesini kaybedip suya düştü. Teknede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil, güvenlik ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alarak M.T.'yi arama çalışması başlattı.