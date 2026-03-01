Haberler

Resmî Gazete'de Yayımlanan Karar ile Malvarlığı Dondurma Listesindeki Bir Organizasyona İlişkin Hükümler Kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin malvarlıkları dondurulan kişi ve kuruluşlar listesinde yer alan Al-Nusrah Front for the People of the Levant (El Nusra Cephesi) isimli organizasyona ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı.

(ANKARA)- Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin malvarlığı dondurulan kişi ve kuruluşlar listesinde yer alan bir organizasyona ilişkin hükümler kaldırıldı.

Karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş ve Organizasyonlar" başlıklı bölümde yer alan Al-Nusrah Front for the People of the Levant (El Nusra Cephesi) isimli organizasyona ilişkin hükümler yürürlükten çıkarıldı.

Düzenleme, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları kapsamında listelenen kişi ve kuruluşların malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin listede yapılan değişiklik çerçevesinde gerçekleştirildi.

Söz konusu kararla birlikte, ilgili organizasyonun malvarlığının dondurulmasına yönelik uygulama sona erdirilmiş oldu.

