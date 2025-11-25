AL-KON Genel Başkanı Kurban'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mesajı

Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (AL-KON) Genel Başkanı Adil Kurban, "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında durmak sadece insan hakları meselesi değil, aynı zamanda adil ve liyakatli kamu düzeninin gereğidir." ifadesini kullandı.

AL-KON'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin yapılan yazılı açıklamada, sağlık emekçilerinin ve tüm kamu çalışanı kadınların yanında olunduğu belirtilerek, 25 Kasım'ın yalnızca farkındalık günü olmadığı, aynı zamanda somut çözüm önerileri sunulması gereken tarihi sorumluluk günü olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AL-KON Genel Başkanı Adil Kurban, "Kadınlar kültürümüzde hak ettikleri yeri bulmuş, korunmuş, erkeklere Tanrı'nın bir emaneti, ayakları altında cenneti tutan, annelik hakkı ise zirvede, değeri itibarıyla ödenemez miktarda yükseklerde tutulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Hazreti Muhammed'in hayatında bir kez bile kadınlara şiddet uygulamadığını ve onları asla sözüyle bile incitmediğini vurgulayan Kurban, şunları kaydetti:

"Türk toplumlarında anaerkil bir yapı vardır, yani annenin sözü aile içinde önde tutulmuştur. Bugün ise kadın kamu çalışanları, şiddeti yalnızca sokakta değil, aynı zamanda iş yerlerinde, toplumsal baskıda, kariyer eşitsizliklerinde ve ayrıca tacize varan durumları eğitim ve iş yaşantılarında yaşayabilmektedirler. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında durmak sadece insan hakları meselesi değil, aynı zamanda adil ve liyakatli kamu düzeninin gereğidir."

Sağlıkta şiddetle mücadelenin kadın sağlık emekçilerini korumakla başladığını belirten Kurban, bunun yalnızca toplumsal alanda değil, sağlık sisteminde de hayati öncelik olduğunu dile getirdi.