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Al Di Meola İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu

Al Di Meola İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu
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Grammy ödüllü gitarist Al Di Meola, 'Elektrikli Buluşma' konseriyle İstanbul'da sahne aldı. Uzun bir aradan sonra les paul gitarıyla performans sergileyen sanatçı, yeni albümünden parçalar ve klasik eserler sundu.

Grammy ödüllü gitarist Al Di Meola, "Elektrikli Buluşma" isimli konseriyle İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Müzik dünyasının başarılı gitaristleri arasında gösterilen 70 yaşındaki sanatçı, Epifoni organizasyonuyla Volkswagen Arena'da sahne aldı.

Uzun yıllar sonra les paul gitarıyla sahneye çıkan sanatçı, aralarında "This Way Before", "Midnight Tango", "Tears of Hope", "Casino" ve "Elegant Gypsy"nin de bulunduğu parçaları seslendirdi.

Geçen temmuz ayında çıkardığı "Twentyfour" adlı yeni albümünden bahseden Al Di Meola, albümdeki "Ava's Dance in the Moonlight" parçasını küçük kızının bale yapma girişiminden ilham alarak yazdığını söyledi.

Sanatçı, İstanbul'da çok uzun zaman önce "Return to Forever" grubuyla konser verdiğini belirterek, "Kariyerimin başladığı yere, ilk kayıtlarımı yaptığım 1970'lerin ortasına geri dönmek çok güzel. O dönemde popüler olan bazı parçaları bugün yeniden çalıyoruz. O şarkılardan biri de 19 yaşımdayken kaydettiğimiz Beyond The Seventh Galaxy." dedi.

Konserde, Al Di Meola'ya baterist Tom Brechtlein, perküsyoncu Gumbi Ortiz, caz müzisyeni Philippe Saisse ve gitarist David Lowery eşlik etti.

İki bölümden oluşan konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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