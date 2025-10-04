Akyurt'ta Sabah Namazı Buluşması Düzenlendi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, Müftülük koordinesinde "Sabah Namazı Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Her hafta cumartesi günleri düzenlenecek buluşmalar, ilçe halkının yoğun ilgisiyle başladı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat, sohbet ve dua ile icra edildi.

Gazze ve tüm mazlum coğrafyalar için dua edilen programa, İlçe Müftüsü Adem Yıldız ve Akyurt Belediye Başkan Yardımcısı Nadi Tiryaki de katıldı.

Buluşma sonrasında cemaate çorba ikramında bulunuldu.