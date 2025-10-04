Haberler

Akyurt'ta Sabah Namazı Buluşması Düzenlendi

Akyurt'ta Sabah Namazı Buluşması Düzenlendi
Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan 'Sabah Namazı Buluşması' programı, ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, sohbet ve dua yer aldı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, Müftülük koordinesinde "Sabah Namazı Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Her hafta cumartesi günleri düzenlenecek buluşmalar, ilçe halkının yoğun ilgisiyle başladı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat, sohbet ve dua ile icra edildi.

Gazze ve tüm mazlum coğrafyalar için dua edilen programa, İlçe Müftüsü Adem Yıldız ve Akyurt Belediye Başkan Yardımcısı Nadi Tiryaki de katıldı.

Buluşma sonrasında cemaate çorba ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Emre Akkaya - Güncel
