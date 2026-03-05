Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı


Sakarya'nın Akyazı ve Karasu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 835 gram uyuşturucu madde ve diğer yasaklı ürünler ele geçirildi.

Sakarya'nın Akyazı ve Karasu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerin 2 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonlardaki aramalarda, 835 gram uyuşturucu maddesi, 37 uyuşturucu hap, hassas terazi, 130 mililitre aseton, cep telefonu, uyuşturucu kullanma aparatı, öğütme aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
