Akyazı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Adapazarı-Mudurnu yolu Bedilkadirbey mevkisinde C.E. yönetimindeki 54 AJM 374 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 33 EJT 49 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel