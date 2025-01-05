Üye Girişi
Haberler
Husiler, İsrail'i gece yarısı bir kez daha vurdu
İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Gece yarısı yataktan fırladılar
Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Tabeladaki rakam araç sahiplerine anahtar bıraktıracak
Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük skandal
Türkiye, 'Bu toprakta izin var' temasıyla Sarıkamış'ta yürüyüşe başladı
90 bin şehit için yollara düştüler

Akyazı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Akyazı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Adapazarı-Mudurnu yolu Bedilkadirbey mevkisinde C.E. yönetimindeki 54 AJM 374 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 33 EJT 49 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel
img

Alanyaspor'a yenildi, dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
img

Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
img

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Gece yarısı yataktan fırladılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
Tugay'dan Galatasaray için bomba transfer iddiası
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
Yeşil pasaport sahipleri dikkat! Artık AB'ye vizesiz girmek çok zor
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 6 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Akrep, İkizler, Koç, Yay burcu yorumu! 6 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Direksiyon sınavı ücreti 2025'te ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.