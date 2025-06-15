Akyazı'da Tarım Aracı Dereye Devrildi, İki Yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki bir tarım aracı kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye devrilen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı.
Akyazı ilçesi Sultanpınarı Yaylası'ndan Boztepe Mahallesi'ne seyir halinde olan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak Güzlek Deresi'ne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada tarım aracında bulunan F.Ç. ve A.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel