Akyazı'da Tarım Aracı Dereye Devrildi, İki Yaralı

Akyazı'da Tarım Aracı Dereye Devrildi, İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki bir tarım aracı kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye devrilen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı.

Akyazı ilçesi Sultanpınarı Yaylası'ndan Boztepe Mahallesi'ne seyir halinde olan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak Güzlek Deresi'ne devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada tarım aracında bulunan F.Ç. ve A.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel
İran'da okullar süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı

Savaş uzun mu sürecek? İsrail ve İran'dan peş peşe kritik kararlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki çocuk traktör kazasında can verdi, cenazesine yüzlerce kişi akın etti

Feci kazada ölen gencin cenazesine yüzlerce kişi akın etti
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek tehdit
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.