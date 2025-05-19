Akyazı'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Akyazı'da otomobil devrildi: 4 yaralı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

O.D. idaresindeki 41 YR 330 plakalı otomobil, D-140 kara yolu Beldibi Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki otluk alana devrildi.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü ile yolcu E.Ç, B.Ü. ve 19 aylık Ö.A.Ü. bebek Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel
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