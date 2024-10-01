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Akyazı'da Okul Yolu Uçurum Kenarı Çelik Bariyerlerle Güvenli Hale Getirildi

Akyazı'da Okul Yolu Uçurum Kenarı Çelik Bariyerlerle Güvenli Hale Getirildi
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde okul yolunda tehlike arz eden 250 metrelik uçurumun kenarı, çelik bariyerlerle çevrelendi. Bu çalışma sayesinde öğrencilerin güvenli ulaşımı sağlanacak.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde okul yolunda tehlike arz eden uçurumun kenarı çelik bariyerlerle çevrelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK), güvenli ulaşım için çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor.

Bu kapsamda Akyazı'ya bağlı Boztepe Mahallesi girişi ile okul arasında risk teşkil eden 250 metrelik uçurum kenarı, çelik bariyerlerle donatıldı.

Çalışma sayesinde okula giden öğrenciler, daha güvenli ulaşım hattında yolculuk yapacak.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel

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