Akyazı'da motosiklet kazası: Yabancı uyruklu kadın yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosikletin çarptığı Irak uyruklu kadın yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosikletin çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı.
Konuralp Mahallesi Ada Caddesi'nde seyreden M.C.K. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Irak uyruklu H.S.S'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.