Haberler

Sakarya'da ormanlık alanda kayaların üzerine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı

Sakarya'da ormanlık alanda kayaların üzerine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda kros motosikletiyle deneme sürüşü yapan sürücü, kontrolünü kaybederek dere yatağındaki kayalıklara düştü. Ayağı sıkışan yaralı, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda kayalıkların üzerine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Altındere Gündoğan Mahallesi Şelale mevkisinde İ.D.D. yeni aldığı kros motosikletiyle deneme sürüşü yaparken kontrolünü kaybederek dere yatağındaki kayalıklara düştü.

Kazada sürücünün ayağı kayaların arasına sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç ulaşımının zor olduğu bölgeye yürüyerek giden ekiplerce, sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracıyla ambulansın olduğu bölgeye ulaştırıldı.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil

Trump'tan önce İran açıkladı! Savaşı tamamen bitirecek iddiaya yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri Ali Habeşoğlu için sıraya girdi

1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri onun için sıraya girdi
Osimhen'den vatandaşına büyük jest

Yaptığına beğeni yağıyor
Bayram eğlencesi kabusa döndü: Metrelerce yüksekte baş aşağı asılı kaldılar

Metrelerce yükseklikte ölümle burun buruna! Bayramı zehir ettiler
Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 7 yaralı, 11 gözaltı

Köyü savaş alanına çevirdiler: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu

Bayramda kabusu yaşadılar! Birçok şehrimizden benzer görüntüler
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor

O şehrimiz yeni stadına kavuşuyor