Akyazı'da fabrikada işçi hayatını kaybetti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalıştığı fabrikada üzerine malzeme yüklü sepet düşen işçi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak işçi kurtarılamadı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalıştığı fabrikada üzerine malzeme yüklü sepet düşen işçi hayatını kaybetti.
Küçücek Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada tavan vinciyle taşınan malzeme yüklü sepet, Selim Han İ'nin (24) üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.