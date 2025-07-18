Akyazı'da Devrilen Tır Trafiği Aksattı

Akyazı'da Devrilen Tır Trafiği Aksattı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen tır nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. Olay yerinde jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri ile karayolları çalışmaları yapıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen tır nedeniyle trafik aksadı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Akyazı gişeleri yol ayrımında Kerem G. yönetimindeki 41 AVE 972 plakalı konteyner yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Bir süreliğine kapanan gişe yolu, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.

Sağlık görevlilerince ayakta kontrolü yapılan Kerem G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel
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