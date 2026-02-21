Haberler

Sakarya'da çatıdan düşen kişi öldü

Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ambarın çatısında tamir yaparken dengesini kaybederek düşen 76 yaşındaki İsmail Tosun, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çatıdan düşen kişi öldü.

İnönü Mahallesi'nde tamir için bir ambarın çatısına çıkan İsmail Tosun (76), dengesini kaybederek aşağı düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tosun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan hafta içi Tosun'un Yeni Mahalle'deki evinde biriktirdiği çöpler nedeniyle temizlik çalışması yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan
