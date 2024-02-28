Akyazı'da Atatürk Heykeline Balyozla Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi ve şüpheli yakalandı. Heykelde de inceleme yapıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.U'yu gözaltına aldı.
Ekipler, zarar gören Atatürk heykelinde de inceleme yaptı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.