Sakarya'da ambulansla servis aracının karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir ambulans ile fabrika servis aracının çarpışması sonucunda 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ambulansla servis aracının çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Erdoğdu Mahallesi mevkisinde D.B.Ü. idaresindeki 54 AFA 169 plakalı ambulans ile A.S. yönetimindeki 54 S 1123 plakalı fabrika servis aracı çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü D.B.Ü, ambulanstaki M.G. ve Y.R. ile servis aracındaki E.H, M.Ö, E.T.A, E.D, A.M, T.H, Z.Ö. ve A.N.D sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel
