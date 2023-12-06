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Akyazı'da 2023 yılının son meclis toplantısı yapıldı

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Akyazı Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı, Bilal Soykan başkanlığında gerçekleştirildi.

Akyazı Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı, Bilal Soykan başkanlığında gerçekleştirildi.

Yılın son meclis toplantısında 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı öncesinde bir aylık çalışmaları içeren video gösterimi yapıldı.

Çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçenin dört bir yanında vatandaşlara hizmet götürmeyi sürdürdüklerini, yeni yılda da çok çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yeni Mahalle'de asfalt çalışmalarının tamamlandığını aktaran Soykan, şu bilgileri paylaştı:

"Asfalt çalışmalarımızı Gökçeler Mahallemiz'de sürdürüyoruz. Çok uzun yıllardan beri asfalt atılmamış mahallemizin yollarını söz verdiğimiz gibi yeniliyoruz. Gökçeler'deki çalışmaların tamamlanmasının ardından İnönü Mahallesi Şehit Mehmet Çelik Caddemiz'in üst yapısını yenileyeceğiz. Asfalt faaliyetlerimizin yanı sıra Boztepe Mahallemiz'de meydan, Şerefiye Mahallemiz'de de parke yol çalışmalarımız sürüyor. Tüm mahallelerimize durmadan yorulmadan hizmet götürüyoruz, götürmeye de devam edeceğiz."

Gündem dışı konuşmalarda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Abdurrahim Atmaca da pankart açarak İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü zulmü kınadı.

Filistin, Gazze ve Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Atmaca, "Netanyahu denilen soykırımcı zalim, bebek ve çocuk katili, Gazze Kasabı'nın sonu gelecek ve bir gün mutlaka hak ettiği cezaya duçar olacaktır. Allah, Gazzeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun, onlara zafer nasip etsin, Müslümanlara birlik, beraberlik, şuur versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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