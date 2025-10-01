Akyaka Orman Kampı'na Yoğun İlgi

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka Gökova Konaklamalı Orman Kampı'nın (Akyaka Orman Kampı) çadır ve karavan tatili yapmak isteyenlerden ilgi gördüğü bildirildi.

Muğla Vakfı'ndan yapılan açıklamada, doğal güzellikleriyle ünlü "Sakin Kent" ünvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki orman kampının sezon öncesi yapılan düzenlemelerle tatilcilerden ilgi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, ziyaretçilerin hem doğal ortamın korunmuş olmasından hem de modernize edilen imkanlardan memnuniyet duydukları ifade edildi.

Kampın altyapı çalışmaları, yenilenen sosyal alanları ve çevre düzenlemeleriyle daha konforlu bir hale geldiğine dikkati çekilen açıklamada, hem çadır hem de karavan konaklamasına uygun olanaklar sunan kampın, doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, vakıf yönetiminin, yoğun ilgiden memnun oldukları, gelecek yıllarda da hizmet kalitesini artırmak adına çalışmaların süreceği aktarıldı.