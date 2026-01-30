'Sakin Şehir'de denizin rengi değişti

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde, sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi kahverengiye döndü.

Muğla genelinde aralıklarla devam eden sağanak ve kuvvetli fırtına, özellikle Akyaka ve Gökçe Sahili'nde etkili oldu. Yağışlarla birlikte dağlık alanlardan gelen çamurlu suların denize karışması sonucu deniz suyu kahverengiye büründü. Diğer yandan kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, Akyaka Sahili ve mendirek çevresinde deniz seviyesinin yükselmesine yol açtı.