Haberler

'Sakin Şehir'de denizin rengi değişti

'Sakin Şehir'de denizin rengi değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde etkili olan sağanak ve fırtına sonucu deniz suyu kahverengiye döndü. Dalgalar deniz seviyesini yükseltti.

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde, sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi kahverengiye döndü.

Muğla genelinde aralıklarla devam eden sağanak ve kuvvetli fırtına, özellikle Akyaka ve Gökçe Sahili'nde etkili oldu. Yağışlarla birlikte dağlık alanlardan gelen çamurlu suların denize karışması sonucu deniz suyu kahverengiye büründü. Diğer yandan kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, Akyaka Sahili ve mendirek çevresinde deniz seviyesinin yükselmesine yol açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu

Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halılarını Türk ustalar dokudu