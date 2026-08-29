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Bodrum'da Deniz Ambulansıyla Kurtarıldı

Bodrum'da Deniz Ambulansıyla Kurtarıldı
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Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki Akvaryum Koyu'nda denize girmek isteyen 20 yaşındaki Y.B., yürürken dengesini kaybedip düşerek ayak bileklerinden yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından Y.B., deniz ambulansıyla kıyıya, ardından kara ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde denize girmek için gittiği Akvaryum Koyu'nda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düşüp, ayak bileklerinden yaralanan Y.B. (20), deniz ambulansıyla bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Bitez Mahallesi'ndeki Adaboğazı Akvaryum Koyu'nda meydana geldi. Denize girmek için Akvaryum Koyu'na giden Y.B., yürüdüğü esnada dengesini kaybederek yere düşüp ayak bileğinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Bodrum Deniz Kurtarma Derneği, Muğla 112 Motorize Sağlık Ekibi ve Muğla SAR Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Akvaryum Koyu'nun Karaada'ya bakan sahiline sedyeyle taşınan Y.B., koyda bekleyen 'Yaşam' isimli tam donanımlı deniz ambulansına nakledildi. Marinada hazır bekleyen kara ambulansına aktarılan Y.B., Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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