AKUT'tan Orman Yangını Şehitlerine Anma Etkinliği

AKUT İzmir Temsilciliği, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken yaşamını yitiren 10 kişi için ölümlerinin 7. gününde anma etkinliği düzenledi.

Karabağlar ilçesindeki Üçyol 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirilen programda, mevlit okundu, dua edildi ve tavuk, pilav, ayran ve lokma ikramı yapıldı.

AKUT İzmir Temsilciliği Ekip Lideri Ramazan Ergut, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak ve hayatını kaybeden insanları unutturmamak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Bu organizasyonun AKUT tarafından farklı şehirlerde de yapıldığını belirten Ergut, "Hayatını kaybedenler için hem dualar okumak hem de taziyeleri kabul etmek için bugün burada bulunuyoruz. Ayrıca arama kurtarma ekipleri olarak sahada, yangında birlikte savaştığımız arkadaşlarla yaşadığımız acı tecrübelerimizi paylaşmak için bugün burada bir araya geldik." diye konuştu.

Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, diğer arama kurtarma topluluklarının ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde 22 Temmuz'da çıkan orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti.