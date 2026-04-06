Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karakaş, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, ajansın tarihi önemine ve doğru habercilik anlayışına vurgu yaptı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karakaş, mesajında, Anadolu Ajansının, Cumhuriyet'in kuruluş harcında yer alan, Milli Mücadele'nin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulmuş müstesna bir kurum olduğunu kaydetti.

Kurulduğu ilk günden bu yana Türk basınının amiral gemisi olma vasfını koruyan ajansın, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla halkın haber alma hakkını en üst seviyede temsil ettiğini belirten Karakaş, şöyle devam etti:

"Bugün gelinen noktada Anadolu Ajansı, sadece ülkemizin değil, dünyanın en saygın ve geniş haber ağlarından birine sahip olarak küresel ölçekte bir marka haline gelmiştir. Dijitalleşen dünyada dezenformasyonla mücadelenin ve hakikatin savunucusu olan bu köklü kuruluş, tarihsel birikimiyle geleceğe ışık tutmaya devam etmektedir."

Kaynak: AA / Canan Tükelay
