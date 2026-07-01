Niğde'de iki belde arasındaki idari sınır tartışmasına ilişkin açıklama

Niğde'nin Aktaş Belde Belediye Başkanı Kamber Türkmen, merkeze bağlı Gümüşler ve Aktaş belde belediyeleri arasındaki idari sınır tartışmasının yargı aşamasında olduğunu ve kesinleşmiş bir karar bulunmadığını söyledi.

Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, idari sınır konusunun iki belde sakinlerine bir yararı olmadığını ifade etti.

Aktaş beldesi Devlet Mahallesi sınırlarındaki çamlık alanının 26 Kasım 2024'te belde kullanımına tahsis edilmesini talep ettiklerini dile getiren Türkmen, bu taleplerinin amacının kamp, karavan ve mesire alanı olarak düzenlenerek vatandaşlara hizmet vermek olduğunu belirtti.

Türkmen, Niğde Valiliğinin komisyon kararına karşı hukuki itirazlarının bulunduğunu söyledi.

Dava sürecinin devam ettiğini belirten Türkmen, yargı süreci tamamlanmadan, kamuoyuna kesinleşmiş bir karar varmış gibi açıklamalar yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Konunun hakkaniyet çerçevesinde çözüme kavuşmasını ve iki beldenin sınırları içerisinde kalmasını talep ettiklerini vurgulayan Türkmen, "Niğde İdare Mahkemesinin 2026/423 esas sayılı dosyasında, yürütmenin durdurulması talepli davamız devam etmektedir. Bu da göstermektedir ki süreç tamamen yargı aşamasındadır ve henüz kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır. Bahse konu taşınmazlar bugün de Aktaş beldesi Devlet Mahallesi sınırları içerisindedir. Hukuka olan inancımız tamdır ve haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Gümüşler Belde Belediye Başkanı Bayram Uzan, dün yaptığı açıklamada, iki belde arasındaki idari sınırın tespiti amacıyla kurulan komisyonun incelemesini tamamlayarak sınırları belirlediğini, böylece yaklaşık 1000 dönümlük alanın Gümüşler beldesinin idari sınırları içerisinde bulunduğuna karar verildiğini ifade etmişti.