Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı

Güncelleme:
Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan modern kütüphane, etüt ve müzik sınıfı ile öğrencilerin eğitim alanları gelişti. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, eğitime yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı.

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bir şirket arasında imzalanan protokol kapsamında öğrencilere modern bir kütüphane, etüt ve müzik sınıfı kazandırıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, lisenin Türkiye'nin en önemli havacılık liseleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin en önde gelen havacılık liselerinden birinde böyle nitelikli eğitim alanlarının kazandırılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Eriş, "Güzel bir okulumuza çok güzel bir hizmet yapıldı. Devletimiz eğitime her türlü imkanı sağlıyor. Ancak hayırsever iş insanlarımızın katkıları da en az bunun kadar kıymetlidir. Eğitime yapılan hiçbir yatırım boşa gitmez. Bu destekler öğrencilerimizin geleceğine yapılan yatırımdır." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi.

Açılış sonrası sınıfları gezen protokol üyeleri, Okul Müdürü Haldun Çevik'ten bilgi aldı.

Açılış törenine Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu Belediyesi Başkanvekili Mehmet Alptekin, hayırsever iş insanları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel
500
