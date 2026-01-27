Haberler

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralanırken, çok sayıda tur ve balıkçı teknesi zarar gördü. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı.

Kumköy Mahallesi Aksu Çayı'nda etkili olan hortumda, bakım için karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi.

Bu sırada bölgede bulunan İsmail Aksakal (75) yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kundu-Kadriye yolundaki bazı trafik levhaları da yola devrildi.

Kundu Mahalle Muhtarı Ali Çiftçioğlu, hortumun Aksu Çayı kenarındaki teknelerde hasara yol açtığını söyledi.

Süleyman Metin de hortum sonrası gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel
