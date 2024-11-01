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Aksu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Aksu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
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Aksu Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda TUSAŞ'a yönelik saldırıda hayatını kaybedenler anıldı ve gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Aksu Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, MHP grubunun önerisiyle bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunuldu.

Mecliste, geçen ay komisyona sevk edilen gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel
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