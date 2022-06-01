Akşener: "İYİ Parti iktidarında paylaştıkça eşitlenecek, eşitlendikçe büyüyeceğiz" - Haberler

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Akşener: "İYİ Parti iktidarında paylaştıkça eşitlenecek, eşitlendikçe büyüyeceğiz"

AA - Hakan Dündar - Güncel
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İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi Salondaki partililerin alkışlaması Rüzgar Gülü projesiyle ilgili tanıtım filminin izlenmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM...

İyi Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi

Salondaki partililerin alkışlaması

Rüzgar Gülü projesiyle ilgili tanıtım filminin izlenmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

AA / Hakan Dündar - Güncel

Meral Akşener İYİ Parti TBMM Güncel Haberler

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