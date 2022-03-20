Akşener: "Biz birbirimize saygı duymak zorundayız"

Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Programa katılan katılımcılar

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

Konser ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Hz. Ali'nin doğumu, Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü ve Nevruz Bayramı dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.