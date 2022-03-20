Akşener: "Biz birbirimize saygı duymak zorundayız"
AA - Bayram Akkaya - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Nazım Hikmet Kültür Merkezi Programa katılan katılımcılar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Konser ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Hz.
Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Programa katılan katılımcılar
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
Konser ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Hz. Ali'nin doğumu, Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü ve Nevruz Bayramı dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.