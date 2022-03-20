Akşener: "Biz birbirimize saygı duymak zorundayız" - Haberler

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Akşener: "Biz birbirimize saygı duymak zorundayız"

AA - Bayram Akkaya - Güncel
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Nazım Hikmet Kültür Merkezi Programa katılan katılımcılar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Konser ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Hz.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Programa katılan katılımcılar

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

Konser ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Hz. Ali'nin doğumu, Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü ve Nevruz Bayramı dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Akşener: Biz birbirimize saygı duymak zorundayız

Akşener: Biz birbirimize saygı duymak zorundayız

Akşener: Biz birbirimize saygı duymak zorundayız

AA / Bayram Akkaya - Güncel

Nazım Hikmet Ran, Meral Akşener, İYİ Parti, Konser, Güncel, Haberler

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