Akşener: 'Ak Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na Yapılan Silahlı Saldırıyı Şiddetle Kınıyor, Yeterince Yara Alan Demokrasimize Karşı Gerçekleştirilen...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, zaten son günlerde yeterince yara alan demokrasimize karşı gerçekleştirilen bu saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Tüm AK Parti teşkilatlarına geçmiş olsun" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, zaten son günlerde yeterince yara alan demokrasimize karşı gerçekleştirilen bu saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Tüm AK Parti teşkilatlarına geçmiş olsun" dedi.

Meral Akşener, bugün Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Akşener, Twitter hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, zaten son günlerde yeterince yara alan demokrasimize karşı gerçekleştirilen bu saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Tüm AK Parti teşkilatlarına geçmiş olsun."