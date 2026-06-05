Aksekili öğrenciler Estonya'da staja katıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinden 4 öğrenci, Estonya'da staj programına katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ 2025 Yılı Mesleki Eğitim Akreditasyonu programı kapsamında Aksekili 4 öğrenci, Estonya'da okul öncesi eğitim alanında 28 günlük staj programında yer aldı.

Öğrenciler, Sindi Lasteaed Anaokulunda gerçekleştirilen stajda, erken çocukluk eğitimi uygulamalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Öğrenciler staj süresince çocuklarla etkili iletişim, oyun etkinlikleri, sanat ve müzik çalışmaları, günlük eğitim planlaması ile özel gereksinimli çocuklara yönelik uygulamalar hakkında deneyim kazandı.

Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel, öğretmen ve öğrencileri makamında kabul etti. Program hakkında bilgi alan Akbel, öğrencilerle bir süre sohbet ederek uluslararası projelerin eğitim hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Stajda öğrencilere refakat eden Çocuk Gelişimi Öğretmeni Sibel Kaplan, AA muhabirine, Erasmus+ projelerinin öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Projeye dahil olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Kaplan, "Öğrencilerimiz burada sadece mesleki deneyim kazanmadı, aynı zamanda özgüven, sorumluluk alma, iletişim kurma ve farklı kültürleri tanıma konusunda da önemli gelişim gösterdi." dedi.

Türk kültürünü de tanıtma fırsatı bulduklarını anlatan Kaplan, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte ebru sanatı çalışması hediye ettiklerini, yöresel oyunlar sergilediklerini ifade etti.