Akseki'ye sağlık kompleksi yapılacak

Akseki ilçesine aile sağlığı merkezi, 112 acil yardım istasyonu ve ilçe sağlık müdürlüğü hizmet binasından oluşacak sağlık kompleksinin yapılacağı bildirildi.

AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu, yaptığı açıklamada AK Parti hükümetinin sağlık alanında Akseki'ye değer katacak önemli bir yatırım yapacağını belirtti.

Hükümetin istikrarlı hizmet anlayışıyla yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Gündoğdu, 1030 metre kapalı alana sahip olacak komplekste aile sağlığı merkezi, 112 acil yardım istasyonu ve ilçe sağlık müdürlüğü hizmet binasının yer alacağını belirtti.

Gündoğdu, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşuoğlu ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve milletvekillerine teşekkür etti.