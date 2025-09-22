Haberler

Akseki-Seydişehir Kara Yolu Patlatmalı Çalışmalar Nedeniyle Kapatılacak
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda patlatmalı yol çalışması nedeniyle ulaşım yarın saat 10.00'dan itibaren saat 17.00'ye kadar kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, patlatmalı yol çalışması nedeniyle ulaşıma kapatılacak.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Karayolları ekiplerince gerçekleştirilecek çalışma kapsamında yarın saat 10.00 itibarıyla güzergahta patlatmalı yol çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar nedeniyle yol, saat 17.00'ye kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Bu süre zarfında sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
