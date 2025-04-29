Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi

Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi
İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile

Akseki MYO Öğrencilerinden 'Deli Aranıyor' Tiyatro Gösterisi

Akseki MYO Öğrencilerinden 'Deli Aranıyor' Tiyatro Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yönetmenliğini Meydan Palalı'nın üstlendiği 'Deli Aranıyor' adlı komedi tiyatro oyununu sahneledi. 18 öğrencinin rol aldığı oyunda, köyde kaybolan deli yerine kasabaya yeni bir deli bulunması mizahi bir dille işlendi ve izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından "Deli Aranıyor" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Mimari Restorasyon, Elektrik ve Tapu Kadastro bölümlerinden 18 öğrencinin rol aldığı oyunun yönetmenliğini Sanat Tarihi Öğretmeni Meydan Palalı üstlendi. Komedi türündeki oyunda, bir köyde kaybolan deliyi aramak yerine, kasabaya yeni bir deli bulunmaya çalışılması mizahi bir dille işlendi. İzleyiciler, sahnedeki performanslarla keyifli anlar yaşadı.

Akseki Osman Yüksel Serdengeçti Sinema Salonu'nda sahnelenen oyunun dikkati çeken yönlerinden biri de, Akseki yöresinde halk arasında kullanılan lakapların, sahnede canlandırılan karakterlere verilmesi oldu. Bu özellik, oyuna hem yerel bir hava kattı hem de izleyicilerin beğenisini topladı.

Oyunda "Lolipop" karakterine hayat veren Mimari Restorasyon Bölümü öğrencisi İlayda Perçin, gösteri sonrası, "Bu tiyatro gösterisi için hep birlikte çok emek verdik. Amacımız, Akseki halkı ile üniversite öğrencilerini bir araya getirip biraz olsun tebessüm ettirmekti. Bence amacımıza ulaştık. Bizim için çok eğlenceli ve heyecanlı bir deneyim oldu." dedi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.